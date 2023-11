FN-skoleye yapılan bombalı saldırıda ölü sayısı artıyor

Det palestinske nettstedet Qudsn melder at flere mennesker skal være drept etter et bombeangrep mot FN-skolen Al-Fakhoura i flyktningleiren Jabalia. Al Jazeera skriver også at de har fått meldinger om dette angrepet. Angrepet er foreløpig ikke bekreftet av uavhengige kilder. Fredag bombet Israel en ambulanse utenfor det største sykehuset i Gaza by, Shifa. I det angrepet ble minst 15 personer drept og 60 skadet, ifølge Gazas helsemyndigheter

. BARN RAMMES: En palestinsk gutt sørger over sine slektninger som ble drept i et israelsk angrep mot byen Rafah på Gazastripen 23. oktober. 7. oktober gikk den islamistiske bevegelsen Hamas gikk til angrep på Israel. Så langt er minst 9200 mennesker – blant dem flere tusen barn – drept på Gazastripen, Vestbredden og i Israel. får du oversikten du trenger om krigen. Her finner du de viktigste oppdateringene, de siste tallene, kart og video. En israelsk drone fyrte av et missil mot huset til Ismail Haniyeh, den politiske lederen av Hamas, melder Reuters. Haniyeh bor ikke på Gazastripen og har ikke gjort det siden 2019, ifølge nyhetsbyrået. Han oppholder seg normalt i Tyrkia eller Qatar. UD: Ingen nordmenn blir evakuert lørdag heller. Enkelte utenlandske statsborgere har de siste dagene fått lov til å komme igjennom Israels blokade og inn til Egypt ved Rafah. Foreløpig har ingen nordmenn sluppet ut. – Ingen norske borgere er blant dem som får reise ut i dag

:

DAGBLADET: Gaza: 27 drept i angrep nær FN-skoleSiste nytt fra Dagbladet: Minst 27 personer er drept i et israelsk angrep nær en FN-skole i flyktningleiren Jabalia, ifølge helsedepartementet i Gaza. I tillegg til de 27 drep...

Kilde: dagbladet | Les mer »

DAGSAVİSEN: Det nye Oslo-byrådet vraker nytt elevopptak til videregåendeDet nye Oslo-byrådet vraker de rødgrønnes forslag til ny opptaksordning i videregående skole.

Kilde: Dagsavisen | Les mer »

DAGBLADET: Kari Nessa Nordtun: Går inn for mobilfri skoleNybakt kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun tar drastiske grep i skolen. Hun vil nå be skolene gjennomføre mobilnekt.

Kilde: dagbladet | Les mer »

TV 2 NYHETENE: Kunnskapsministeren går inn for mobilfri skoleTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer »

DAGSAVİSEN: Kunnskapsministeren går inn for mobilfri skoleNybakt kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) vil be skolene gjennomføre mobilnekt.

Kilde: Dagsavisen | Les mer »

VGNETT: Stor nedgang for PrimeDrikken Prime ble en stor «hype». Nå har derimot salget gått kraftig ned. Det sjokkerer ikke ungdommene på Jordal skole.

Kilde: vgnett | Les mer »