FN-sjefen om situasjonen i Gaza:

FN-sjef Antonio Guterres advarer om at situasjonen i Gaza forverres raskt. - Situasjonen i Gaza blir mer og mer desperat for hver time som går. Jeg er skuffet over at Israel har intensivert sine militære operasjoner i stedet for å innføre en humanitær våpenhvile, sier han under et møte i den nepalske hovedstaden Katmandu, ifølge Al Jazeera. - Antallet sivile som har blitt drept eller skadd er helt uakseptabelt.

Resolusjoner fra USA og Russland om å stanse volden i Gaza har tidligere blitt avvist av Sikkerhetsrådet. Rådet har i løpet av de siste par ukene gjort fire mislykkede forsøk på å enes om en Gaza-resolusjon. Fredag vedtok FNs hovedforsamling med støtte fra 120 land en ikke-bindende resolusjon som tar til orde for en umiddelbar humanitær våpenhvile på Gazastripen. USA var blant landene som stemte imot, mens Norge stemte for.

