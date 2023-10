FN-sjefen advarer om full kollaps på Gazastripen

FNs generalsekretær António Guterres kommer fredag kveld med en ny appell for å sikre akutt nødhjelp til den krigsrammede befolkningen på Gazastripen. Han ber om at overvåkingen av leveransene justeres, slik at flere lastebiler kan komme inn uten forsinkelser.

- Det humanitære systemet på Gaza står framfor en fullstendig kollaps med ufattelige konsekvenser for mer enm to millioner sivile sier Guterres i en uttalelse, gjengitt av Reuters. Generalsekretæren har også tatt til orde for en humanitær våpenhvile for å sikre nødhjelp til Gazastripens innbyggere.

Les mer:

dagbladet »

FN-organ: 57 ansatte er bekreftet dreptSiste nytt fra Dagbladet: FNs organisasjon for palestinske flyktninger opplyser at 57 av deres ansatte er bekreftet drept i den snart to uker lange krigen på Gazastripen, melde... Les mer ⮕

Over 200 000 mindreårige kan ha blitt utsatt for seksuelle overgrep i kirken i Spania, viser rapportSiste nytt fra Dagbladet: ... Les mer ⮕

NyhetsstudioSiste nytt fra Dagbladet: ... Les mer ⮕

- Mike Johnson valgt til speaker i Representantenes husSiste nytt fra Dagbladet: ... Les mer ⮕

Nyhetsstudio - MorgennyttSiste nytt fra Dagbladet: • Gjerningsperson fortsatt på frifot etter masseskyting i USA... Les mer ⮕

NyhetsstudioSiste nytt fra Dagbladet: ... Les mer ⮕