FN-panel skal anbefale globale KI-retningslinjer

Guterres omtaler KI som en teknologi med «omveltende potensial», men påpeker at den også kan komme til å true demokrati og menneskerettigheter. – I det siste året har vi sett ekstraordinære framskritt i kapabilitetene til og bruken av kunstig intelligens, i tekstroboter, stemmekloning, bildegeneratorer, video-apper og mer, sa Guterres.

Han ba panelet om å «kjempe mot klokka» for å komme med anbefalinger om retningslinjer for KI-bruk innen året er omme, identifisere risikoene KI fører med seg og også mulighetene teknologien skaper. – I våre utfordrende tider kan KI medføre ekstraordinære framskritt for menneskeheten, sa Guterres, og viste til muligheter innenfor utdanning, offentlig helse og også kampen mot klimakrisen.

– Men alt dette avhenger av at KI-teknologiene blir brukt på ansvarlig vis, la han til. Guterres påpekte videre KI kan utnyttes til å fremme desinformasjon, fordommer og diskriminering, til overvåking og trusler mot privatlivet, svindel og andre brudd på menneskerettighetene.

FN-panelet består av rundt 40 eksperter innen teknologi, juss og vern av persondata. De kommer fra akademia, offentlige institusjoner og privat sektor.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TV 2 NYHETENE: Israel til FNs sikkerhetsråd: Noen av dere har ikke lært noe de siste 80 åreneTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

DAGSAVISEN: Israel til FNs sikkerhetsråd: Noen av dere har ikke lært noe de siste 80 åreneEn gul jødestjerne ble brukt som en dyster påminnelse i Israels tale i FNs sikkerhetsråd. Palestinernes representant kalte i sin tale Gaza et helvete på jord.

Kilde: Dagsavisen | Les mer ⮕

DAGSAVISEN: Palestinsk FN-utsending ber Sikkerhetsrådet redde Gaza fra «helvete på jord»Den palestinske utsendingen til FN, Riyad Mansour, beskriver overfor FNs sikkerhetsråd Gazastripen som «helvete på jord».

Kilde: Dagsavisen | Les mer ⮕

VGNETT: Israel/Gaza-krigenPalestinernes FN-ambassadør Riyad Mansour ba i sin tale om at FNs sikkerhetsråd må redde palestinerne. Foto: Eduardo Munoz Alvarez / AP / NTB

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

DAGSAVISEN: Skarp kritikk til av bruken av en gul stjerne i FN i IsraelLederen for holocaustsenteret i Jerusalem er sterkt kritisk til at Israels FN-ambassadør hadde på seg en såkalt jødestjerne da han talte i FNs sikkerhetsråd.

Kilde: Dagsavisen | Les mer ⮕

DAGSAVISEN: Unicef: Gaza er på randen av en katastrofeFNs barnefond (Unicef) advarer om at mangelen på rent vann og trygge sanitærforhold i Gaza er på randen av en katastrofe.

Kilde: Dagsavisen | Les mer ⮕