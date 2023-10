FN-nødlagre i Gaza stormet: – Folk er desperate

– Vi har ikke mel, nødutstyr, vann, ikke engang toaletter, sier Abdulrahman al-Kilani tilSivile i Gaza brøt seg inn i flere av nødlagrene lørdag, al-Kilani er en av dem. Samme dag opplevde Gaza store angrep og– Hjemmene våre har blitt ødelagt. Ingen bryr seg om oss. Vi trenger nødhjelp, vi hadde ikke gjort dette med mindre vi måtte, sier al-Kilani.søndag at flere tusen har stjålet fra nødlagrene deres lørdag.

– Dette er et bekymringsfullt tegn på at den offentlige orden begynner å bryte sammen etter tre uker med krig, skriver direktør Thomas White i FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) iDisse bildene viser stormingen av FNs nødlager i Deir al-Balah i det sentrale Gaza, der de oppbevarer nødhjelp fra Egyptiske lastebiler:– Vi trenger friskt vann, vi trenger vann, vi sulter, sier Um Samer al-Attar til AFP utenfor nødlageret til FN.

– De føler at de er helt alene, avskåret fra familiene sine inne i Gaza og resten av verden, skriver White om innbyggerne.Foto: MOHAMMED ABED / AFP / NTBDen siste uken har kun 80 lastebiler med nødhjelp fått krysse grensen til Gaza. På grunn av strøm- og nettbruddet lørdag kom det ingen lastebiler, skriver FN. headtopics.com

– Dagens system for nødhjelp er dømt til å feile. Svært få lastebiler, langsomme prosesser, strenge inspeksjoner og mangelfulle er oppskriften på et mislykket system, skriver White. UNRWA har i tillegg sagt at deres evne til å kunne hjelpe innbyggerne i Gaza er strukket til bristepunktet som følge av luftangrep.

Mer enn 613.000 mennesker befinner seg fordelt på 150 UNRWA-fasiliteter rundt om i det blokkerte området.VGs team på grensen til Gaza melder at det fortsatt pågår kamper: de kan se ild og røyk fra bombenedslag, se jagerfly og droner og høre maskingevær.Publisert: headtopics.com

