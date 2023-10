FN-lagre i Gaza stormet – Israel lover mer nødhjelp

– Vi har ikke mel, nødutstyr, vann, ikke engang toaletter, sier Abdulrahman al-Kilani tilSivile i Gaza brøt seg inn i flere av nødlagrene lørdag, al-Kilani er en av dem.noe som gjorde dem avskåret fra resten av verden.

– Hjemmene våre har blitt ødelagt. Ingen bryr seg om oss. Vi trenger nødhjelp, vi hadde ikke gjort dette med mindre vi måtte, sier al-Kilani.skriver søndag ettermiddag at Israel skal ha forpliktet seg til å slippe inn rundt 100 lastebiler med nødhjelp gjennom Rafah-grenseovergangen fra Egypt.Nødhjelpen skal kunne inkludere en begrenset mengde drivstoff til sykehus.

100 lastebiler daglig vil utgjøre en mangedobling fra de siste ukers nødhjelp og er mer i tråd med hva internasjonale hjelpeorganisasjoner har ment er nødvendig for å møte behovene inne i Gaza. Tidligere søndag opplyste oberst Elad Goren i det israelske forsvaret at det var planer om å «dramatisk øke mengden» av nødhjelp inn i Gaza. headtopics.com

– De føler at de er helt alene, avskåret fra familiene sine inne i Gaza og resten av verden, skriver White om innbyggerne.Foto: MOHAMMED ABED / AFP / NTBDen siste uken har kun 80 lastebiler med nødhjelp fått krysse grensen til Gaza. På grunn av strøm- og nettbruddet lørdag kom det ingen lastebiler, skriver FN.

– Dagens system for nødhjelp er dømt til å feile. Svært få lastebiler, langsomme prosesser, strenge inspeksjoner og mangelfulle er oppskriften på et mislykket system, skriver White. UNRWA har i tillegg sagt at deres evne til å kunne hjelpe innbyggerne i Gaza er strukket til bristepunktet som følge av luftangrep. headtopics.com

Israel om nettilgangen i Gaza: – Gjør det vi må for å sikre styrkene våreI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕

Israel/Gaza-krigenDet israelske militæret har varslet en «utvidelse» av bakkeoperasjonen på Gazastripen etter meldinger om intense luftangrep fredag kveld. Les mer ⮕

Israel/Gaza-krigenDet israelske militæret har varslet en «utvidelse» av bakkeoperasjonen på Gazastripen etter meldinger om intense luftangrep fredag kveld. Les mer ⮕

Stor solidaritetsmarkering for Israel og Gaza utenfor StortingetFlere hundre har møtt opp til en fredsdemonstrasjon utenfor Stortinget lørdag. Der ber de om at blodsutgytelsen av sivile i Israel og Gaza stanses. Les mer ⮕

Israel/Gaza-krigenDet israelske militæret har varslet en «utvidelse» av bakkeoperasjonen på Gazastripen etter meldinger om intense luftangrep fredag kveld. Les mer ⮕

Israel/Gaza-krigenDet israelske militæret har varslet en «utvidelse» av bakkeoperasjonen på Gazastripen etter meldinger om intense luftangrep fredag kveld. Les mer ⮕