FN, Gazze Şeridi'nde acil insani ateşkesi destekliyor

FNs hovedforsamling vedtok fredag med støtte fra 120 land en ikke-bindende resolusjon som tar til orde for en umiddelbar humanitær våpenhvile på Gazastripen.

Jordan har forfattet resolusjonsutkastet, som måtte ha støtte fra to tredeler av FN-medlemmene som var til stede i salen.Israel reagerer kraftigCanada presenterte sitt forslag til endring i teksten fordi det jordanske utkastet ikke navnga Hamas. Den jordanske formuleringen, som altså ble vedtatt, nevner ikke Hamas.

I Canadas tilleggsforslag til resolusjonen het det at man «ensidig avviser og fordømmer Hamas' terrorangrep» og islamistgruppens bortføring av gisler 7. oktober. Canadas forslag tok videre til orde for umiddelbar og betingelsesløs løslatelse av fanger. headtopics.com

– Dette er en dyster dag for FN og for menneskeheten, sier han videre, og lover at Israel skal ta i bruk «alle midler» i kampen mot Hamas.– Vi krever at det blir satt i verk umiddelbart slik at drivstoff og nødhjelp for sivile kan slippe inn, sier Hamas i en uttalelse.

Innleggene ble avbrutt av voteringen fredag kveld norsk tid. Det skjedde etter at Jordan argumenterte for at dette var en hastesak.

