FN forbereder seg på å stemme over Gaza-resolusjon

Jordan vil at forsamlingen skal stemme over resolusjonen klokken 21 fredag kveld norsk tid. Men fortsatt er det rundt hundre land som ennå ikke har holdt sine innlegg i debatten som startet torsdag morgen.

Norge er blant landene som ennå ikke har holdt sitt innlegg. NTB får opplyst hos Utenriksdepartementet at det nå er usikkert om innlegget blir holdt fredag, eller om det først blir på mandag. Det jordanske resolusjonsutkastet må ha støtte fra to tredeler av FN-medlemmene som er til stede i salen. I teksten tas det til orde for «en umiddelbar, varig og vedvarende humanitær våpenhvile som fører til opphør av fiendtlighetene».Israel har avvist resolusjonsteksten, som ikke nevner Hamas. «Det eneste stedet denne resolusjonen hører hjemme, er i historiens søppelbøtte», sa Israels FN-ambassadør Gilad Erdan torsdag.

Canada har foreslått et tillegg til resolusjonen der det heter at man «ensidig avviser og fordømmer Hamas’ terrorangrep» og islamistgruppens bortføring av gisler 7. oktober. Canadas forslag tar videre til orde for umiddelbar og betingelsesløs løslatelse av fanger. headtopics.com

