FN bekymret for at den offentlige orden på Gazastripen vil bryte sammen

FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) melder om innbrudd i de sentrale og sørlige områdene av Gazastripen. Hvetemel og andre grunnleggende produkter ble stjålet fra UNRWAs lagre og distribusjonssentre, skriver de i en pressemelding.

Israel opplyser imidlertid søndag at de skal åpne for at ny nødhjelp kommer inn i ukene framover etter ønske fra USA. Israels militære (IDF) sier at 450 mål ble rammet, blant dem kommandosentraler, observasjonsposter og utskytingsramper for antitankraketter. Samtidig angrep bakkestyrker Hamas-celler som forsøkte å angripe stridsvognene.

– Siden morgenen er det blitt utført flere raid 50 meter fra sykehuset, skriver Palestinsk Røde Halvmåne i en uttalelse på Facebook. Hjelpeorganisasjonen Care sier at de har kommet i kontakt med sine ansatte på Gazastripen igjen, og at både de ansatte og familiene deres er fortsatt i live. headtopics.com

Forsyningssituasjonen var vanskelig i Gaza allerede før krigen og er forverret på grunn av den israelske blokaden og tvangsforflytningen av hundretusener av mennesker fra Nord-Gaza sørover.

