FN: Angrepene på flyktningleir i Gaza kan være krigsforbrytelse

BARN RAMMES: En palestinsk gutt sørger over sine slektninger som ble drept i et israelsk angrep mot byen Rafah på Gazastripen 23. oktober.Etter krigsutbruddet har Gazastripen vært utsatt for massive israelske bombeangrep.

UD sier utreise vil skje i regi av egyptiske myndigheter og ved bruk av puljer hvor flere fra samme land får reise samtidig. Israels statsminister Benjamin Netanyahu «så initiativet i et positivt i lys» da han snakket med Kypros' president Nikos Christodoulides på telefon tirsdag kveld, sier sistnevntes talsperson.

Tidligere onsdag ettermiddag opplyste en egyptisk tjenestemann at 76 sårede palestinere og 335 personer med utenlandsk pass har fått komme inn i Egypt fra Gazastripen. Norske borgere på Gazastripen blir bedt om ikke å oppsøke grensen før de har fått beskjed fra Utenriksdepartementet.

– Vi vil sende ut meldinger på nytt, for å sikre at norske borgere får informasjon så snart som mulig. Dette er en svært krevende situasjon for nordmenn i Gaza og for pårørende hjemme, sier Svendsen.Onsdag åpnet Egypt grensa til Gazastripen for sårede og utenlandske statsborgere. Onsdag ettermiddag er 76 sårede palestinere og 335 personer med utenlandsk pass har fått komme inn i Egypt.

En lang rekke ambulanser kjørte onsdag sårede til grenseovergangen Rafah mellom Gazastripen og Egypt. Leger Uten Grenser sier at 22 av deres ansatte er blant dem som onsdag fikk forlate den beleirede og krigsherjede enklaven. Foto: Fatima Shbair / AP / NTBLeger Uten Grenser sier 22 av deres ansatte er blant dem som onsdag har sluppet ut av Gazastripen og har kommet seg over grensen til Egypt.

