FN: Angrepene på flyktningleir i Gaza kan være krigsforbrytelse

Tirsdag ble minst 50 mennesker drept i et israelsk bombeangrep mot Jabalia, deriblant flere sivile, ifølge palestinske helsemyndigheter. Onsdag ble flyktningleiren bombet på nytt. Så langt er det uklart hvor mange som er drept eller såret i dette angrepet. Ifølge det israelske militæret (IDF) var tirsdagens angrep rettet mot en høytstående Hamas-kommandant.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGBLADET: FHI: Økt risiko for dødfødsel etter infeksjon med covid-19Siste nytt fra Dagbladet: Folkehelseinstituttet melder i en pressemelding t...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

DAGBLADET: Pågrepet etter skyting på Godlia i OsloSiste nytt fra Dagbladet: ...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

DAGBLADET: NRK: 13 år gammel drapssak gjenopptasSiste nytt fra Dagbladet: En drapssak i Bodø fra 2010 skal gjenopptas, melder NRK....

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

DAGBLADET: Australia: To døde etter buskbrannSiste nytt fra Dagbladet: To er døde og titalls hjem er ødelagt etter at voldsomme buskbranner den siste uka har herjet i Queensland øst i Australia, skriver nyhetsbyrået Reute...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

DAGBLADET: Nyhetsstudio - Hamas: Syv gisler dreptSiste nytt fra Dagbladet: Syv sivile gisler skal være drept i angrepet mot Jabalia flyktningleir på Gaza, sier Hamas sin militære fløy, Al-Qassam-brigadene, ifølge nyhetsbyrået...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

DAGBLADET: UD ber norske på Gaza om å venteSiste nytt fra Dagbladet: Utenriksdepartementet ber norske borgere på Gaza om å vente med å reise til grenseovergangen Rafah mot Egypt. Det melder NTB. ...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕