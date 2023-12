Flyselskapet Spirit plasserte seks år gammel gutt på feil fly

Flyselskapet Spirit har gjort en feil ved å plassere en seks år gammel gutt på feil fly da han skulle reise alene for første gang. Gutten skulle reise fra Philadelphia til Florida for å møte bestemoren sin før jul, men endte opp i Orlando. Flyselskapet har beklaget feilen og forsikret at de gjorde alt de kunne for å få tak i guttens familie.





