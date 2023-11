Flys i luftambulanse etter ulykke i Larvik

Styrelederen i Det mosaiske trossamfunn frykter vold mot jøder i Norge etter PSTs advarsel om at trusselen mot israelske og jødiske mål er skjerpet. - PST-meldingen bekrefter det vi har følt de siste fire-fem dagene - at ord blir til handling og at vi vil oppleve vold her i Norge. Det er skammelig, sier styreleder Ronen Bahar i Det mosaiske trossamfunn til NTB.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) anser at trusselen mot israelske mål i Norge er skjerpet som følge av krigen i Gaza, men at det generelle trusselnivået er uendret. - Det har vært jevnlige markeringer i Norge, og disse er lovlige og fredelige. Likevel kan disse tiltrekke seg mennesker med radikale og ekstreme holdninger som ønsker å utnytte situasjonen, sier strategisk analytiker Céline Schiøtt i PST.KAOS: Snøen skape som kjent store problemer i trafikken mandag – her fra Skullerudumpa i Oslo. I morgen kan det bli forsinkelser igjen.

Morgenrushet torsdag kan bli et nytt snøkaos på veiene. Kloke av skade går Ruter ut med advarsler på forhånd: - Beregn god tid!- Selv om både Ruter og de ansvarlige for veivedlikehold er forberedt, kan det oppstå forsinkelser og innstillinger i kollektivtrafikken. Ruter oppfordrer derfor reisende til å beregne god tid, heter det i en pressemelding fra kollektivselskapet i Oslo-regionen.

- Politiet oppretter sak og har beslaglagt førerkort til fører av personbil, en utenlandsk turist i 20-årene, opplyser politiet på X.- Dette er de hittil siste grusomhetene som rammer befolkningen på Gazastripen, der kampene har gått inn i en enda mer skremmende fase med stigende fryktelige humanitære konsekvenser, sier FNs nødhjelpssjef Martin Griffiths i en uttalelse onsdag.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGBLADET: FHI: Økt risiko for dødfødsel etter infeksjon med covid-19Siste nytt fra Dagbladet: Folkehelseinstituttet melder i en pressemelding t...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

DAGBLADET: Pågrepet etter skyting på Godlia i OsloSiste nytt fra Dagbladet: ...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

DAGBLADET: Australia: To døde etter buskbrannSiste nytt fra Dagbladet: To er døde og titalls hjem er ødelagt etter at voldsomme buskbranner den siste uka har herjet i Queensland øst i Australia, skriver nyhetsbyrået Reute...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

DAGBLADET: DMT: Jøder i Norge opplever hærverk og trusler mot hjemmetSiste nytt fra Dagbladet: Jødiske familier i Norge føler seg ikke trygge i egne hjem, og har opplevd flere truende hendelser de siste dagene, ifølge Det Mosaiske Trossamfund (D...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

NETTAVISEN: Trossamfunn raser mot Dagbladet: – Vi var helt sjokkerte– Grovt, svarer politisk redaktør, Lars Helle.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

DAGBLADET: Politiet om trafikkaos: - Risikerer å miste førerkortetOslo politidistrikt opplyser til Dagbladet at flere fikk førerkortet beslaglagt etter trafikkaos i Oslo mandag.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕