Flykt sørover, sa Israel. Så bombet de husene også der.

Dra sørover, sier Israel til palestinerne. Men slik ser det ut i den sørlige byen Khan Yunis på Gazastripen søndag morgen.To palestinere sørger for å ha mistet et ungt familiemedlem i Khan Yunis søndag.

Nå begynner bildene å komme fra ødeleggelsene etter det som beskrives som de verste dagene siden krigen brøt ut. Rafah ligger helt sør på Gazastripen, like ved Egypt. Her har Israel bombet bygninger, til tross for at de ber palestinere flykte sørover.Netanyahu sa lørdag at krigen er gått inn i fase to. Tusenvis av sivile liv er tapt som følge av angrepene.Her går palestinere rundt i ruinene av det som en gang var deres hjem sør på Gazastripen.Tusenvis av sivile palestinere får sine hjem bombet sønder og sammen av Israels krigsmaskin.

Krigen mellom Israel og Hamas: Israel reagerer kraftig på NorgeNorges utenriksminister Espen Barth Eide mener Israel «brenner sympati» med de kraftige angrepene mot Gaza. Nå tar Israels ambassadør til Norge et oppgjør med uttalelsene og Norges støtte til våpenhvile.

