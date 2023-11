Flere stjerner sitter svært løst i Manchester United

Daily Express skriver at flere av klubbens stjerner sitter svært løst, de trekker spesielt frem Victor Nilsson Lindelöf «Han kan være en av spillerne som får gå videre»Eri ten Hag skal planlegge å ofre ytterligere fire spillere dersom ikke prestasjonene blir mye bedre fremover.

«ten Hag har gradvis faset ut signeringene av tidligere managere, og Lindelöf kan være en av spillerne som skal forlate neste gang hvis han finner seg selv i bakgrunnen når en venstreback blir frisk igjen. United trenger aggresjon og fart i de sentrale backposisjonene. å kunne spille slik ten Hag vil. Lindelöf bidrar altfor ofte uten noe av det».

Daily Express mener at også Christian Eriksen, Antony og Anthony Martial sitter løst i Manchester United. Nilsson Lindelöfs kontrakt går ut til sommeren. Tidligere har den svenske landslagskapteinen blitt koblet til klubber som Atlético Madrid, Inter Milan og Roma.

