Flere pågrepet etter knivstikking i Fredrikstad

Jourhavende politiadvokat Elisabeth Kaspersen sier til NRK at flere personer er pågrepet, men vil ikke si hvor mange. Ifølge henne søker politiet etter flere involverte. – Per nå så har vi pågrepet mer enn én person. Det pågår fortsatt leting etter flere involverte, sier jourhavende politiadvokat Elisabeth Kaspersen.

Operasjonsleder Fredrik Solbakken sier til NTB natt til torsdag at det er gjort pågripelser i saken, men at han ikke vet hvor mange. Kaspersen opplyser at det ikke er snakk om noen tilfeldig hendelse, og de involverte kjenner til hverandre.

