Flere Norse-milliarder flyr opp i røyk – trenger mer penger

Kun investorer, analytikere og finansielle rådgivere fikk være til stede da Bjørn Tore Larsen og co skulle forklare hvordan selskapet skal komme seg gjennom vinteren og sikre penger til driften. Til stede på møtet var blant annet toppsjef Christian Jomaas i Pareto Securities og leder for finansiell rådgivning hos henholdsvis Pareto og Sparebank 1 Markets.

Aksjen falt kraftig etter børsåpning onsdag, og startet med en nedtur på rundt 20 prosent. Etter snaut en halvtimes handel hadde aksjen fortsatt ferden – og var ned mer enn 30 prosent. Kursen nærmet seg da 12 kroner per aksje for første gang siden starten av februar.– Styret er ikke bekymret for selskapets finansielle posisjon.

– Vi har mål om å tjene penger i andre halvår i år, og så for hele det neste året, sa Bjørn Tore Larsen. Med et knapt overskudd i høysesongen i tredje kvartal, ligger målet om overskudd i det økonomisk krevende fjerde kvartalet – og dermed andre halvår totalt sett – langt unna.I fjor høst måtte selskapet ha påfyll av 300 millioner kroner, da britiske myndigheter krevde mer soliditet for å få britiske tillatelser, da Norse ønsket å etablere et eget flyselskap i London med egen driftstillatelse til å fly mellom Storbritannia og USA.

De 300 millionene ble etterfulgt av en reparasjonsemisjon i vår, der det tikket inn 150 nye millioner kroner. Med det hadde selskapet totalt fått inn over 1,9 milliarder kroner, hvorav oppstartskapitalen på knappe 1,3 milliarder er den største biten.Norse-ledelsen kom med nyheten om kapitalbehovet sammen med en kvartalsrapport fredag kveld. Den viser at sommerens drift – som Larsen tidligere har uttalt skulle være lønnsom – knapt nok ga pluss i regnskapet.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

E24: Norse Atlantic varsler strategisk gjennomgangI tredje kvartal tjente Norse Atlantic Airways penger, men kvartalsrapporten byr også på flere andre nyheter.

Kilde: e24 | Les mer ⮕

E24: Norse-ledelsen har et forklaringsproblemBørskommentator

Kilde: e24 | Les mer ⮕

E24: Dette skjer i dag: Norse-resultat og europeisk inflasjonFlyselskapet kommer med sine tall i ettermiddag. Her får du en oversikt over hva du burde følge med på i dag!

Kilde: e24 | Les mer ⮕

DAGSAVISEN: Flere trosser rentesjokk − og øker lånene sineHøyere renter stopper ikke alle fra å ta opp nye lån. Én bank ser at kundene er mer forsiktige, mens en annen kan ikke se de store endringene.

Kilde: Dagsavisen | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Flere drepte barn i Midtøsten på tre uker enn det årlige antallet globaltLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Snøvær på Østlandet: Flere med sommerdekk har mistet førerkortetDet har vært flere trafikkuhell på Østlandet mandag morgen som følge av snøværet. Politiet og Vegtrafikksentralen ber alle uten vinterdekk om å la bilen stå.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕