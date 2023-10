Flere kjører med sommerdekk i snøværet:

– Vi har ikke kapasitet til å rykke ut på alt, det er helt umulig. Vi prioriterer ulykke der det er personskade, sier operasjonsleder Finn Håvard Aas til VG.

– Vi har fått flere meldinger der biler har kjørt med sommerdekk. Det er livsfarlig. Du utsetter andre og deg selv for stor fare, sier Aas. Ved Nedrum togstasjon i Lillestrøm var politiet på en ulykke hvor en bil hadde stanset ved bommen, mens bil nummer to da ikke har klart å stanse. Årsaken var sommerdekk på vinterføre, og føreren av bil nummer to har fått førerkort beslaglagt, skriver

– Det er ikke føre for sommerdekk i dag, du kan utsette deg selv og andre for fare, du har ikke veigrep. Hvis du ikke har skiftet til vinterdekk bør du la bilen stå, sier Andresen til VG.

– Trafikken flyter tregt forbi på en glatt og sleip veibane, skriver politiet på X.

– Det er litt snø og sludd hos oss, og det er glatt noen steder, sier operasjonsleder Miriam Stausland i Agder politidistrikt til VG, og ber folk om å kjøre forsiktig. – Det kan komme fem til 15 centimeter med snø. I Oslo har det kommet mest snø på Tryvann og Bjørnholt, sier hun til VG.

