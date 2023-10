Flere influensere refser Old El Paso-tilbudet: – Jeg ble skikkelig sinna

I dagens samfunn, med eksplosive Tiktok-algoritmer og påvirkere som har flere titalls tusen følgere, kan det være vanskelig å unngå negativ omtale når man forsøker å tilby influensere å jobbe gratis.Torsdag omtalte Nettavisen og flere medier tilbudet influenser Stine Hartmann fikk av Old El Paso, gjennom PR-byrået Släger.

Les også Meny varsler storsatsing på netthandel – Jeg ble skikkelig sinnaDet slår sprekker i forklaringen da det ikke lenger gir mening at e-postene til de etablerte influenserne ble sendt ut ved en feil, eller at de var på feil epost-liste.

Nettavisen har spurt Släger om hvordan det er mulig at e-posten var en feilsending hvis Släger ikke hadde ansvar for delen av Old El Paso-kampanjen der man skulle betale influensere. Liv Nyfløt i Släger skriver i en e-post at de har ingen ytterligere kommentarer ut over at byrået skjønner reaksjonen og at de er lei seg. – De har bare driti seg ut skikkelig. Jeg ble skikkelig sinna. Jeg er drittlei av at influensere skal bli utnyttet. headtopics.com

Les også Kiwi-eier stengte 42 butikker: Vil ikke si hvor – Jeg ble fly forbanna der og daHun er en av influensere som mottok samme e-post som Hartmann fikk. – Jeg ble fly forbanna der og da. Hvis vi får et gavekort, må vi i tillegg betale skatt. Det er en skikkelig uting. Jeg har opplevd det så mange ganger.– Å be om at jeg ikke skal få betalt for mitt ærlige arbeid opplever jeg som som frekt og respektløst overfor jobben jeg eventuelt ville bidratt med i en slik kampanje, sier Svines til Nettavisen.

Les også Nye tall: Legger ned butikker og kutter i utvalget Hvordan kan ikke en stor kampanje betale? Begge reagerte og sendte strenge svar tilbake til byrået. Svines forteller at han ble oppringt raskt om at han sto på feil mailliste, mens Annaniassen sier at hun først ble ringt etter Hartmann hadde publisert Tiktok om tilbudet. headtopics.com

