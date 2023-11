Flere har krysset grensen fra Gaza til Egypt

Opptil 500 personer med utenlandsk pass får krysse grensen onsdag, melder Reuters senere og viser til en ikke-navngitt egyptisk sikkerhetskilde. Ifølge AFP inkluderer dette personer med dobbelt statsborgerskap.De om lag 200 norske borgerne som befinner seg i Gaza fikk onsdag morgen melding fra utenriksdepartementet om å vente med å dra til Rafah.

– Vi har ikke fått beskjed om at norske borgere er oppført på liste over de som kan krysse grensen ved Rafah i dag, skrev kommunikasjonsrådgiver Ragnhild Simenstad i UD i en SMS til VG like før grensen åpnet.

Beskjeden til nordmennene er den samme etter grensen åpnet – altså å vente med å dra til grensen, opplyser Simenstad til VG. En liste fra grensevakten i Gaza, som VG har sett, skal vise hvem som får krysse grensen. Ingen med norsk statsborgerskap står oppført.Bilder onsdag viser at flere ambulanser har fått krysse grensen til Egypt etter at de sto i kø ved grenseovergangen.– Hver dag er vanskeligere enn den siste. Det er bombing overalt, spesielt om natten, skrev han til VG tirsdag kveld.Da svarte Ahmed at den kun ville åpne for skadede personer.

I MØRKET: Familien fra Bærum bor sammen med flere andre i Khan Younes, en by sør på Gazastripen der hundretusener har søkt tilflukt. De har ingen strøm, og sitter i mørket mens de venter på at bombedrønnene skal stilne.De har lite mat og vann, forteller han. En butikk i nærheten åpner kun en times tid om dagen, og selger bare ris, pasta, kaffe og te.

