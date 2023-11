Flere får nei fra Nav

I 2013 leverte 50.374 personer inn melding om yrkesskade til Nav. Da fikk 13 prosent avslag. I 2022 var antallet 45.074. 31 prosent fikk avslag. Det viser tallJens S. Mykland, jurist og fagansvarlig for yrkesskade i Nav, peker på en sentralisering av saksbehandlingen som en del av bakgrunnen for økningen i avslag.

– Det har gitt et større og mer robust fagmiljø som gir mer lik behandling av sakene. Tidligere så man ganske store forskjeller i innvilgede og avslåtte på de forskjellige enhetene, sier han.

