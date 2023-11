Flere får nei fra Nav

Jens S. Mykland, jurist og fagansvarlig for yrkesskade i Nav, peker på en sentralisering av saksbehandlingen som en del av bakgrunnen for økningen i avslag. – Når vi ser på salgstall hittil i år, så kan det virke som vegetar/vegan-trenden er avtagende, sier kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, Kine Søyland til

– Og selv om produktene blir sett på som mer bærekraftige enn kjøttprodukter, blir de ikke sett på som sunnere. Dette er på grunn av de lange ingredienslistene på produktene, sier Varela-Tomasco til E24.Forbruket av kjøtt gikk ned med nesten to kilo per innbygger i fjor, ifølge beregninger. Lavere kjøpekraft kan ha spilt en rolle, ifølge kjøttbransjen.

Karianne Spetaas Henriksen, fagsjef for ernæring i Animalia, peker på at kjøtt som var på fryselagrene til bedriftene ved årsskiftet, inngår i forbruksstatistikken for det året kjøttet ble produsert, ikke det året det ble konsumert.

– Hver krig er et nederlag. Ikke noe løses med krig. Ingenting. Alt oppnås med fred, med dialog, sier pave Frans i et intervju med den italienske kringkasteren Rai. – Det finnes en smart løsning på dette. To folk, to stater. Oslo-avtalen slår fast en løsning bestående av to stater og Jerusalem som får spesialstatus, sier pave Frans, som fordømmer alle former for antisemittisme.

– Presidenten og førstedamen skal vise sin respekt for ofrene for dette grusomme angrepet, og de skal sørge sammen med familier og innbyggere i lokalsamfunnet, samt møte personell fra nødetater, sykepleiere og andre som sto i frontlinjen under hendelsen, står det i en uttalelse fra Det hvite hus.

