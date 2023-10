Flere drepte barn i Midtøsten på tre uker enn det årlige antallet globalt

Over 8000 er drept i Gaza, ifølge de Hamas-kontrollerte helsemyndighetene. Nær halvparten av disse skal være barn. Aftenposten har ikke mulighet til å verifisere tallene.En video deles nå på sosiale medier som viser en bil som kjører nedover en vei på Gaza før den blir skutt i stykker av en israelsk stridsvogn.

Videoen er verifisert av BBC, som sier den er fra Salah-ad-Din street. Dette er hovedveien mellom Rafah, på grensen mot Egypt, i sør og Eretz grenseovergang i nord. Hendelsen fant sted mellom Wadi Gaza og Gaza by om morgenen mandag.

Videoen viser at en bil kjører nedover hovedgaten, før den stopper og forsøker å snu. Før den får gjort det, blir bilen skutt i stykker av stridsvognen. Sjåføren i bilen bak, som også filmer videoen, snur umiddelbart og kjører unna mens han roper «Han er borte, hele familien er borte». BBCs journalister har ikke bekreftet hvem eller hvor mange som var i bilen. headtopics.com

Videoen bekrefter samtidig at israelske styrker nå befinner seg langt inne i Gaza, og at de har avskåret hovedveien mellom nord og sør på Gazastripen. Helsedepartementet på den Hamas-styrte Gazastripen sier at minst 8306 personer er blitt drept siden krigsutbruddet for tre uker siden.Omkring 1400 mennesker ble drept på israelsk side da Hamas angrep Israel 7. oktober, ifølge israelske myndigheter, som også sier at over 200 ble bortført av Hamas.– Det er ingen annen måte å håndtere Hamas på enn måten Vesten håndterte IS og Al-Qaida, skriver Israels ambassade i en e-post til NTB.

E-posten er et svar på kommentarer fra utenriksminister Espen Barth Eides (Ap) i helgen, der han blant annet ba om en umiddelbar våpenstillstand i krigen mellom Israel og Hamas.

