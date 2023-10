Flere drepte barn i Midtøsten på tre uker enn det årlige antallet globalt

Over 8000 er drept i Gaza, ifølge de Hamas-kontrollerte helsemyndighetene. Nær halvparten av disse skal være barn. Aftenposten har ikke mulighet til å verifisere tallene.Ricarda Louk sitter foran en plakat av datteren 17. oktober. Mandag sier Louk at hun har fått beskjed om at datteren er død. Foto: Maya Alleruzzo / AP / NTB

Moren til den tysk-israelske kvinnen Shani Louk, som har vært savnet siden Hamas-angrepet på en musikkfestival, sier hun har fått vite at datteren er død. Ricarda Louk sier til det tyske nyhetsbyrået DPA at hun har fått vite av det israelske militæret at den 22 år gamle datteren hennes er død. Louk sier videre at liket av datteren ikke er funnet, men at en splint fra hodeskallen hennes ble funnet og sendt til en DNA-test.

Louk tror datteren døde 7. oktober, da hun var på en musikkfestival sør i Israel som ble angrepet av Hamas. Shani Louk ble filmet liggende på lasteplanet til en pickup etter angrepet mot festivalen.Det er gjennomført over 600 angrep på Gazastripen i løpet av 24 timer, opplyser det israelske militæret mandag.Etter en over tre uker lang luftkrig ligger store deler av en rekke palestinske byer i grus. headtopics.com

– Gjennom de siste to ukene har vi gjentatte ganger bedt innbyggerne nord på Gazastripen og i Gaza by om å forflytte seg midlertidig sørover. Det er for deres egen personlige sikkerhet, sier IDFs talsperson Daniel Hagari.

