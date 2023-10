Flere drepte barn i Midtøsten på tre uker enn det årlige antallet globalt

Søndag kom 33 lastebiler med nødhjelp inn på Gazastripen. USAs president Joe Biden understreket i en samtale med Netanyahu behovet for umiddelbar og betydelig økt humanitær.

Israel har utvidet bakkeoperasjonene på Gazastripen, og det har vært harde kamper mellom Hamas-soldater og israelske styrker søndag. Over 8000 er drept i Gaza, ifølge de Hamas-kontrollerte helsemyndighetene. Nesten halvparten av de drepte skal være barn. Aftenposten har ikke mulighet til å verifisere tallene.Nå haster det med å etterfølge oppfordringen om evakuering av palestinere fra den nordlige delen av Gazastripen, uttaler det israelske forsvaret (IDF).

– Gjennom de siste to ukene har vi gjentatte ganger bedt innbyggerne nord på Gazastripen og i Gaza by om å forflytte seg midlertidig sørover. Det er for deres egen personlige sikkerhet, sier IDFs talsperson Daniel Hagari.Et høytstående Hamas-medlem sier at Egypt ikke bare kan sitte og se på, men må foreta seg noe for å bidra til at nødhjelp kommer raskere inn på Gazastripen. headtopics.com

– Egypt bør ikke være en tilskuer, sier Musa Abu Marzouk, som sitter i Hamas' politiske ledelse, i en uttalelse ifølge nyhetsbyrået AFP. – Vi forventer besluttsomhet fra Egypt slik at hjelp kan sendes inn på Gazastripen så fort som mulig, sier han.

Det er kritisk mangel på mat, vann, medisiner og drivstoff på Gazastripen etter at Hamas gikk til angrep på Israel 7. oktober. USA og Egypt har forhandlet frem en avtale som så langt har gjort det mulig å få sendt inn rundt 90 lastebiler med nødhjelp via Rafah-grenseovergangen mellom Egypt og Gazastripen.Neste fase av krigen mellom Israel og Hamas trappes trolig opp ved Erez-grenseovergangen i løpet av de neste dagene, mener analytiker Colin Clarke ved Soufan Group ifølge– Vi ser elite-stridsvogner og ingeniørtropper fra Israel som forsøker å bane vei. headtopics.com

Redd Barna: Flere drepte barn i Midtøsten på tre uker enn det årlige antallet globaltI løpet av tre uker med krig mellom Israel og Hamas har flere barn blitt drept i Midtøsten enn det som er vanlig på et år globalt, ifølge Redd Barna. Les mer ⮕

Flere drepte barn i Midtøsten på tre uker enn det årlige antallet globaltLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her. Les mer ⮕

Flere drepte barn i Midtøsten på tre uker enn det årlige antallet globaltLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her. Les mer ⮕

Flere drepte barn i Midtøsten på tre uker enn det årlige antallet globaltLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her. Les mer ⮕

Flere drepte barn i Midtøsten på tre uker enn det årlige antallet globaltLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her. Les mer ⮕

Flere drepte barn i Midtøsten på tre uker enn det årlige antallet globaltLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her. Les mer ⮕