Flere drepte barn i Midtøsten på tre uker enn det årlige antallet globalt

Søndag kom 33 lastebiler med nødhjelp inn på Gazastripen. USAs president Joe Biden understreket i en samtale med Netanyahu behovet for umiddelbar og betydelig økt humanitær.

Israel har utvidet bakkeoperasjonene på Gazastripen, og det har vært harde kamper mellom Hamas-soldater og israelske styrker søndag. Over 8000 er drept i Gaza, ifølge de Hamas-kontrollerte helsemyndighetene. Nesten halvparten av de drepte skal være barn. Aftenposten har ikke mulighet til å verifisere tallene.

Rødt-politiker Bjørnar Moxnes holder appell under Palestinakomiteens demonstrasjon ved Utenriksdepartementet i Oslo onsdag. Foto: Beate Oma Dahle / NTB Tidligere Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener regjeringen bør utvise Israels ambassadør i Norge etter Israels angrep i Gaza– Vi i Rødt mener regjeringen bør utvise den israelske ambassadøren som en reaksjon på den nedslaktingen som nå pågår i Gaza i regi av den israelske hæren, som en reaksjon fra Norge på at dette er totalt uakseptabelt.– Det er ikke aktuelt å utvise den israelske ambassadøren til Norge.

– Mye kommer til å avhenge av hva som skjer med Hizbollah i nord. Hvis Hizbollah klarer å tiltrekke seg israelske styrker og ressurser, kommer dette til å føre til at konflikten hales ut enda lenger, sier Clarke.Flere raketter er på nytt skutt mot Israel fra Libanon og Syria. Dette ifølge det israelske forsvaret (IDF). IDF opplyste sent søndag kveld at ti raketter ble sendt fra Libanon mot Israel bare i løpet av kvelden.

Hamas i Libanon påtar seg i en uttalelse ansvaret for å ha skutt 16 raketter fra libanesisk territorium mot den israelske kystbyen Nahariya.

Redd Barna: Flere drepte barn i Midtøsten på tre uker enn det årlige antallet globaltI løpet av tre uker med krig mellom Israel og Hamas har flere barn blitt drept i Midtøsten enn det som er vanlig på et år globalt, ifølge Redd Barna. Les mer ⮕

Flere drepte barn i Midtøsten på tre uker enn det årlige antallet globaltLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her. Les mer ⮕

