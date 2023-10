Flere drepte barn i Midtøsten på tre uker enn det årlige antallet globalt

Søndag kom 33 lastebiler med nødhjelp inn på Gazastripen. USAs president Joe Biden understreket i en samtale med Netanyahu behovet for umiddelbar og betydelig økt humanitær.

Over 8000 er drept i Gaza, ifølge de Hamas-kontrollerte helsemyndighetene. Nesten halvparten av de drepte skal være barn. Aftenposten har ikke mulighet til å verifisere tallene.Flere raketter er på nytt skutt mot Israel fra Libanon og Syria, opplyser det israelske forsvaret (IDF).

Hamas i Libanon påtar seg i en uttalelse ansvaret for å ha skutt 16 raketter fra libanesisk territorium mot den israelske kystbyen Nahariya. Hizbollah-militsen i Libanon uttalte tidligere søndag kveld at den hadde skutt ned en israelsk drone over Sør-Libanon med en bakke-ti– Israel må ta tydelige grep uten videre forsinkelser for å sikre at sivile får nødvendig mat og medisiner, mener ICCs aktor. Bildet viser palestinske barn i matkø i en flyktningleir i Khan Younis onsdag. headtopics.com

På en pressekonferanse i Egypt sier Khan at å hindre nødhjelp inn til Gaza kan være en krigsforbrytelse.– Israel må ta tydelige grep uten videre forsinkelser for å sikre at sivile får nødvendig mat og medisiner, sa Khan.

Redd Barna: Flere drepte barn i Midtøsten på tre uker enn det årlige antallet globaltI løpet av tre uker med krig mellom Israel og Hamas har flere barn blitt drept i Midtøsten enn det som er vanlig på et år globalt, ifølge Redd Barna.

