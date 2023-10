Flere drepte barn i Midtøsten på tre uker enn det årlige antallet globalt

Søndag kom 33 lastebiler med nødhjelp inn på Gazastripen. USAs president Joe Biden understreket i en samtale med Netanyahu behovet for umiddelbar og betydelig økt humanitær.

Israel har utvidet bakkeoperasjonene på Gazastripen, og det har vært harde kamper mellom Hamas-soldater og israelske styrker søndag. Over 8000 er drept i Gaza, ifølge de Hamas-kontrollerte helsemyndighetene. Nesten halvparten av de drepte skal være barn. Aftenposten har ikke mulighet til å verifisere tallene.– Israel må ta tydelige grep uten videre forsinkelser for å sikre at sivile får nødvendig mat og medisiner, mener ICCs aktor. Bildet viser palestinske barn i matkø i en flyktningleir i Khan Younis onsdag.

Aktor Karim Khan ved Den internasjonale straffedomstolen har besøkt grenseovergang grenseovergangen Rafah mellom Egypt og Gaza.– Vi etterforsker påståtte krigsforbrytelser i Israel 7. oktober, samt på Vestbredden og Gaza-stripen, sa Khan ved grenseovergangen. headtopics.com

På en pressekonferanse i Egypt sier Khan at å hindre nødhjelp inn til Gaza kan være en krigsforbrytelse.– Israel må ta tydelige grep uten videre forsinkelser for å sikre at sivile får nødvendig mat og medisiner, sa Khan.

Litt over 100 lastebiler med nødhjelp har sluppet inn i Gaza siden 7. oktober, men det dekker en svært liten del av behovet. Før krigen ble det ifølge FN i gjennomsnitt fraktet inn rundt 500 lastebillass med forsyninger daglig. headtopics.com

Ifølge en talsmann for den israelske hæren er flere titalls Hamas-medlemmer drept under bombingen av Gazastripen søndag.skriver at talsmannen sa at militante på Gazastripen misbruker palestinere og bruker dem som menneskelige skjold på skoler og sykehus.33 lastebiler med nødhjelp passerte søndag gjennom Gazas grense til Egypt, ifølge en talsperson ved grenseovergangen i Rafah.

