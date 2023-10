Flere drepte barn i Midtøsten på tre uker enn det årlige antallet globalt

Israel har utvidet bakkeoperasjonene på Gazastripen, og det har vært harde kamper mellom Hamas-soldater og israelske styrker søndag.

Internett- og telefondekning er gradvis kommet tilbake på Gazastripen, etter å ha vært brutt siden fredag kveld. Over 8000 er drept i Gaza, ifølge de Hamas-kontrollerte helsemyndighetene. Nesten halvparten av de drepte skal være barn. Aftenposten har ikke mulighet til å verifisere tallene.Titalls demonstranter har stormet en flyplass i Dagestan i Russland som følge av et rykte om at et fly fra Israel skulle lande, ifølge lokale medier.

Mobben brøt seg gjennom dørene til terminalen i Makhatsjkala-flyplassen i den russiske republikken i Kaukasus søndag kveld, melder russiske medier. Noen demonstranter løp ut på rullebanen, mens andre skal ha brutt seg gjennom sperringer for å sjekke biler som kjørte fra flyplassen, ifølge videoer i sosiale medier, samt mediene RT og Izvestia.I en telefonsamtale med Israels Benjamin Netanyahu skal Biden ha understreket behover for umiddelbar og betydelig økt humanitær nødhjelp til Gazastripen, ifølge Reuters. headtopics.com

Ifølge det israelske militæret kan de nå bekrefte at antallet gisler som holdes i Gaza er på 239 personer. Dette tallet har steget med ujevne mellomrom siden Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober. Forrige oppjustering var fredag, da var antallet bekreftede gisler 229.Den palestinske gruppen har gjentatte ganger tilbudt seg å løslate alle gisler og krigsfanger i bytte mot tusenvis av palestinske fanger i israelske fengsler.

Redd Barna: Flere drepte barn i Midtøsten på tre uker enn det årlige antallet globaltI løpet av tre uker med krig mellom Israel og Hamas har flere barn blitt drept i Midtøsten enn det som er vanlig på et år globalt, ifølge Redd Barna. Les mer ⮕

Flere drepte barn i Midtøsten på tre uker enn det årlige antallet globaltLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her. Les mer ⮕

Flere drepte barn i Midtøsten på tre uker enn det årlige antallet globaltLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her. Les mer ⮕

Flere drepte barn i Midtøsten på tre uker enn det årlige antallet globaltLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her. Les mer ⮕

Flere drepte barn i Midtøsten på tre uker enn det årlige antallet globaltLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her. Les mer ⮕

Flere drepte barn i Midtøsten på tre uker enn det årlige antallet globaltLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her. Les mer ⮕