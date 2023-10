Flere drepte barn i Midtøsten på tre uker enn det årlige antallet globalt

Israel er i gang med å utvide bakkeoperasjonene på Gazastripen og har bedt om umiddelbar evakuering av sykehus i Gaza by.

Internett- og telefondekning er gradvis kommet tilbake på Gazastripen, etter å ha vært brutt siden fredag kveld. Over 8000 er drept i Gaza, ifølge de Hamas-kontrollerte helsemyndighetene. Nesten halvparten av de drepte skal være barn. Aftenposten har ikke mulighet til å verifisere tallene.Israel har bedt om at al-Quds-sykehuset i Gaza by evakueres umiddelbart, og området rundt sykehuset utsettes for gjentatte angrep, ifølge Røde Halvmåne.

– Siden morgenen har det blitt uført flere raid 50 meter fra sykehuset, skriver Palestinsk Røde Halvmåne i en uttalelse på Facebook. Sykehuset al-Quds ligger i området Tel al-Hawa i Gaza by nord på Gazastripen, rundt 10 kilometer fra grensen til Israel. headtopics.com

– Den israelske hæren fortsetter med målrettede rakettangrep i direkte nærhet til al-Quds sykehuset med det mål å tvinge medisinsk personale, fordrevne og pasienter til å evakuere, sier Palestinsk Røde Halvmåne i en uttalelse søndag kveld.Hizbollah sier at en israelsk drone er skutt ned over Sør-Libanon.

Libanesiske Hizbollah sier at de skjøt ned dronen med en bakke-til-luft-rakett søndag ettermiddag, og at den falt ned på israelsk side av grensen. Siden Israels krig med Hamas startet etter Hamas-angrepet på Israel 7. oktober, har det også vært økende uro på Israels grense mot Libanon. headtopics.com

