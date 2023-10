Flere drepte barn i Midtøsten på tre uker enn det årlige antallet globalt

Israel er i gang med å utvide bakkeoperasjonene på Gazastripen og har bedt om umiddelbar evakuering av sykehus i Gaza by.

Internett- og telefondekning er gradvis kommet tilbake på Gazastripen, etter å ha vært brutt siden fredag kveld. Over 8000 er drept i Gaza, ifølge de Hamas-kontrollerte helsemyndighetene. Nesten halvparten av de drepte skal være barn. Aftenposten har ikke mulighet til å verifisere tallene.Menneskerettsorganisasjonener ber det internasjonale samfunnet stanse volden mot palestinere på Vestbredden. Her fra flyktningsleieren Nur Shams tidligere i oktober.

– Bosettere utnytter den manglende oppmerksomheten rundt Vestbredden til å trappe opp sine voldelige angrep, med det mål å fordrive palestinere, står det i oppropet.Drapet på Reuters-journalisten Issam Abdallah i Libanon 13. oktober var resultat av et målrettet angrep, ifølge Reportere uten grenser (RSF).– Ifølge ballistiske analyser utført av RSF kom skuddene øst fra der journalistene sto – fra retningen til den israelske grensa, sier RSF. headtopics.com

– To angrep på samme sted i et så kort tidsrom (litt over 30 sekunder), fra samme retning, indikerer åpenbart at det var målrettet, tilføyer organisasjonen. Den israelske hæren IDF har sagt at de ikke utfører målrettede angrep på journalister. Angrepet 13. oktober er under etterforskning, ifølge IDF.Hamas-soldater er i harde kamper mot israelske styrker på Gazastripen, opplyser den palestinske gruppens væpnede fløy sent søndag ettermiddag.

Redd Barna: Flere drepte barn i Midtøsten på tre uker enn det årlige antallet globaltI løpet av tre uker med krig mellom Israel og Hamas har flere barn blitt drept i Midtøsten enn det som er vanlig på et år globalt, ifølge Redd Barna. Les mer ⮕

