Flere drepte barn i Midtøsten på tre uker enn det årlige antallet globalt

Talsmann for den israelske hæren, Daniel Hagari, sier Israel er i gang med å utvide bakkeoperasjonene på Gazastripen.

Over 8000 er drept i Gaza, ifølge de Hamas-kontrollerte helsemyndighetene. Nesten halvparten av de drepte skal være barn. Aftenposten har ikke mulighet til å verifisere tallene.Joe Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan sier at de snakker alvor med Israel om militæroffensiven mot Hamas i Gaza.

Sullivan understreker at USA er imot at sivile drepes. Israel har utsatt Gazastripen for omfattende luftangrep etter Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober. I en telefonsamtale diskuterte Rishi Sunak og Emmanuel Macron viktigheten av å få inn humanitær hjelp til befolkningen på Gazastripen. headtopics.com

Ifølge en talsperson for Sunak ble de to enige om å samarbeide for å få mat, drivstoff, vann og medisiner inn til Gaza. De understreket også viktigheten av å evakuere utenlandske statsborgere.Israel har bedt om at sykehuset al-Quds i Gaza by evakueres umiddelbart, ifølge Palestinsk Røde Halvmåne.

En talsperson for det israelske militæret ville ikke kommentere uttalelsen fra Palestinsk Røde Halvmåne på en pressekonferanse søndag, skriver Reuters.

Redd Barna: Flere drepte barn i Midtøsten på tre uker enn det årlige antallet globaltI løpet av tre uker med krig mellom Israel og Hamas har flere barn blitt drept i Midtøsten enn det som er vanlig på et år globalt, ifølge Redd Barna. Les mer ⮕

Flere drepte barn i Midtøsten på tre uker enn det årlige antallet globaltLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her. Les mer ⮕

