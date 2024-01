Flere dokumenter med navn i Jeffrey Epstein-nettverket ventes snart

Det er ventet at det snart offentliggjøres flere dokumenter med navn i nettverket til den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein. I de 40 første dokumentene sto ingen av nordmennene han har hatt kontakt med - nå er ytterligere 20 publisert.De første 40 av 250 rettsdokumenter med navn i nettverket til den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein-nettverket er offentliggjort. Til sammen inkluderer alle rettsdokumentene totalt rundt 200 navn.

Ingen nordmenn er foreløpig nevnt etter at de første 900 sidene er offentliggjort, men flere kjente nordmenn har hatt kontakt med Epstein.Rundt klokken 00.30 fredag norsk tid har ytterligere 20 dokumenter blitt offentliggjort. Om noen norske navn er å finne i disse er foreløpig ikke kjent. Det er ventet at det i løpet av de nærmeste dagene vil komme flere dokumenter, og at de inkluderer totalt rundt 200 navn på personer med tilknytning til Epstein-saken, ifølge A





