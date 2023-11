Fjordkraft-eier Elmera økte overskuddet

Lavt prisnivå, endret forbrukeradferd og at Fjordkraft som merkenavn har blitt styrket den siste tiden, preger resultatene, skriver selskapet i en børsmelding. Emera Group viser til en undersøkelse fra Kantar, som sier at Fjordkraft har forbedret ryktet sitt. Dette etter blant annet

Selskapet skriver også at de har opplevd vekst både i forbrukersegmentet og næringslivssegmentet over det siste året. Prisen på strøm var rekordhøy i tredje kvartal i 2022 på grunn av energipriskrisen og den geopolitiske situasjonen i Europa, mens prisen i tredje kvartal i år har vært relativt lavere, skriver selskapet videre.

