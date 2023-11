Fiskefartøy bistår i redningsaksjon ved Bjørnøya: – Alt er vel om bord

Kapteinen meldte at situasjonen var uavklart, men under kontroll. Skipet hadde da 21 personer om bord.Det siste som er skjedd er at et annet fiskefartøy har ankommet og ligger i beredskap ved havaristen, sier operativ redningsleder Rune Danielsen til NRK like før klokka 23.– Situasjonen begynner å komme under kontroll. Mannskapet er i ferd med å få mer kontroll på vanninntrengningen, sier Danielsen.I ei pressemelding opplyser HRS klokka 23.

Dette bildet av skipet ble tatt i april etter at fartøyet hadde vært i en kollisjon ved kai i Tromsø.HRS skriver videre at det andre helikopteret, fra Tromsø blir stående i beredskap på Bjørnøya inntil videre, og de assisterende fartøyene som ikke er kommet frem blir dimitterte.

Et redningshelikopter i ferd med å heise ned pumper til. Bilde tatt fra MS «Veststeinen» av styrmann Jarl-Magne Silden.Styrmann om bord på MS «Veststeinen» Jarl- Magne Silden, som ligger ved siden av havaristen, sier de ankom «Kågtind II» allerede klokken 23 tirsdag kveld.

Han sier MS «Veststeinen» ligger klar for å bistå i tilfelle havaristen trenger bistand utover natten.

