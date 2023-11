Fiskebåt med 21 personer tok inn vann utenfor Bjørnøya

Tråleren er «Kågtind II», som er del av rederiet Nergård i Tromsø. Daglig leder i Nergård Kenneth Homøy uttalte da til VG at det gikk bra etter forholdene. – Når du er i en båt og du tar inn vann, og du ikke umiddelbart klarer å stoppe det, så oppleves det som dramatisk, sa han sent tirsdag kveld.

Homøy fortalte at det var kommet inn ganske mye vann i maskinrommet til båten, og at mannskapet jobbet for å få ut vannet. Han beskrev ellers at de hadde god kontroll på situasjonen. – Så skal båten inn til land, og vi må komme helt til bunns i hva som har skjedd og hvordan det er skjedd, sa han til VG.

Rundt midnatt meldte NTB at et helikopter nådde frem til båten ved 23-tiden og levert to lensepumper til tråleren. Kapteinen bekreftet da at situasjonen hadde bedret seg, og at vannstanden sank. Med to ekstra pumper har man også en reservekapasitet.– Det første fartøyet vil være fremme rundt klokken 22.30. Kystvaktfartøyet «Barentshav» har om lag ti timers gange til havaristen, og er på vei, opplyste de.

– Kapteinen melder at situasjonen er uavklart, men under kontroll så langt. Det er 21 personer om bord, skriver de videre.Det ble sendt redningshelikopter fra Tromsø, med beregnet ankomsttid rundt midnatt, og fra Longyearbyen, med ankomsttid rundt klokken 23.30.

Natt til onsdag blåste det stiv kuling i området, bølgehøyden var 3–4 meter, og sikten var god, het det fra HRS.

