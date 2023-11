Fiskebåt med 21 personer tar inn vann utenfor Bjørnøya

Tråleren er «Kågtind II», som er del av rederiet Nergård i Tromsø. Daglig leder i Nergård Kenneth Homøy sier til VG at det går bra etter forholdene.– Når du er i en båt og du tar inn vann, og du ikke umiddelbart klarer å stoppe det, så oppleves det som dramatisk, sier han.

Homøy forteller at det er kommet inn ganske mye vann i maskinrommet til båten, og at mannskapet jobber for å få ut vannet. Han sier kapteinen forteller om god kontroll på situasjonen.– Så skal båten inn til land, og vi må komme helt til bunns i hva som har skjedd og hvordan det er skjedd.Hovedredningsssentralen opplyser at flere sivile fartøy er på vei mot havaristen.

– Det første fartøyet vil være fremme rundt klokken 22.30. Kystvakt­fartøyet «Barentshav» har om lag ti timers gange til havaristen, og er på vei. – Kapteinen melder at situasjonen er uavklart, men under kontroll så langt. Det er 21 personer om bord, skriver de videre.Det er sendt rednings­helikopter fra Tromsø, med beregnet ankomsttid rundt midnatt, og fra Longyearbyen, med ankomsttid rundt klokken 23.30.

