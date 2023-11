Fiskebåt med 21 personer om bord tar inn vann utenfor Bjørnøya

– Kapteinen melder at situasjonen er uavklart, men under kontroll så langt. Det er 21 personer om bord, skriver de videre.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGBLADET: Fiskebåt tar inn vann - 21 personer om bord, melder NRKSiste nytt fra Dagbladet: En fiskebåt tar inn vann utenfor Bjørnøya, som ligger i grensen mellom Norskehavet og Barentshaver, melder Hovedredningssentralen (HRS) i en presseme...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Fiskebåt med 21 om bord tar inn vannTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

SPORTEN_COM: Bekreftet: Tidligere Tromsø-spiller tar sats på velbrukt springbrettSpørsmål: Hvilken klubb velger du når du som Eliteseriespiller skal opp og ut i Europa? Vi lukker øynene for at en viss Haaland trakk til Østerrikke og tar for oss Martin Ødegaard, Morten Thorsby og Tarik Elyounoussi.

Kilde: Sporten_com | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Molde ydmyket av Tromsø på hjemmebane:(Molde - Tromsø 1–4) Molde er i ferd med å gjøre sin verste eliteseriesesong på syv år. Tromsø fester på sin side grepet om Europa-plass.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

TV2SPORT: Tromsø ga Molde juling – opp på andreplassLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag

Kilde: tv2sport | Les mer ⮕

DAGBLADET: Tromsø: Brøytebil kjørte utSiste nytt fra Dagbladet: En brøytebil kjørte tirsdag morgen av veien i Finnvikdalen i Tromsø. Den ligger utenfor veien og står ikke til hinder for øvrig trafikk, opplyser poli...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕