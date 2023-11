Fiskebåt med 21 personer om bord tar inn vann: – Stiv kuling i området

– Rett før klokken 19:30 kom den inn melding om at en tråler øst for Bjørnøya tar inn vann og trenger hjelp, sier Frode Iversen i Hovedredningssentralen til NRK.– Det første fartøyet vil være fremme rundt klokken 2230. Kystvaktfartøyet Barentshav har om lag ti timers gange til havaristen, og er på vei, HRS på egne hjemmesider.

Redningshelikopter fra Tromsø og Longyearbyen er sendt til mot stedet og er ventet å være der ved midnatt og rundt 23.30. – Det blåser stiv kuling i området, bølgehøyden er 3-4 meter, sikten er god. Kapteinen melder at situasjonen er uavklart, men under kontroll så langt, skriver HRS.

