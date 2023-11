Fire grunner til å bli nyforelska i Ap igjen

Skilsmissen ble eneste utvei. Ap gråt og ba for å vinne meg tilbake, men de har liksom ikke forstått hvor jeg vil. De har prøvd litt sånn halvhjerta, men så har det for meste blitt med tomme ord. Ap gråt og ba for å vinne meg tilbake, men de har liksom ikke forstått hvor jeg vil. De har prøvd litt sånn halvhjerta, men så har det for meste blitt med tomme ord.

Det handler om hvor dypt vi vil synke i krigføringens navn. Vi har en folkerett. I den har verden, sammen, bestemt at selv i krig er ikke alt lov, selv i krig må vi ha en nedre grense for hva vi kan gjøre mot medmennesker. Den grensen er brutt fra Israels side. Og som mange har påpekt før meg; jøder demonstrerer verden rundt for at Israel skal åpne grensen.

Igjen sto de opp for noen som ikke kan stå opp for seg selv, nemlig barna våre. Da jeg så smørbrødlista hennes kriblet det i magen. Tiltak hun vurderer for å få ned bruken av skjerm i klasserommet over hele landet inkluderer nemlig:

En spire av håp er sådd i meg. Kan Ap bli den kvinnen, den mannen det en gang var? Tenk om de øvrige statsråder har samme vågestykke i mente.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TV 2 NYHETENE: «Skal vi danse»: Dette har ikke skjedd i «Skal vi danse» på nesten ti årÅrets sesong av «Skal vi danse» bryter et spesielt mønster etter flere år.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

SMPNO: Arbeiderpartiet til kamp mot velferdenDet er godt at vi nå får et politisk skifte i byen vår, skriver Lars Barstad Løvold om helsepolitikken i Ålesund.

Kilde: smpno | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Fagermo forteller om agentpressetSlik presser agenter klubbene.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

DIGI_NO: Slik påvirker DORA datasuvereniteten vår– At EU har investert 1,8 milliarder euro i datareguleringer, forskning og lovgivning, sier mye om hvor viktig det er dem å ta tilbake kontroll over sine egne data, skriver Guy Bertram i VMware i denne kronikken.

Kilde: digi_no | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Slik bruker du opp middagsrester.Pytt i panne er en klassiker og en perfekt måte å få brukt opp middagsrester på.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Martin Ødegaard og Helene Spilling: Sammen igjen etter «Skal vi danse»-exitenParet er gjenforent i London etter at Helene Spilling måtte forlate «Skal vi danse» lørdag.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕