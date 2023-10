Fire drept i israelsk raid på Vestbredden, ifølge helsemyndighetene

Fire palestinere ble drept under et israelsk raid i byen Jenin nord på den okkuperte Vestbredden, ifølge det palestinske helsedepartementet. Ytterligere ni personer ble såret i raidet, som skjedde tidlig mandag morgen, heter det i en uttalelse fra helsedepartementet. Ifølge det palestinske nyhetsbyrået Wafa deltok mer enn 100 israelske militære kjøretøy og to bulldosere i raidet.

Det israelske militæret har ikke kommentert hendelsen. De fire som ble drept, var mellom 23 og 28 år gamle. Hendelsen kommer én dag etter at fem palestinere ble drept under flere militære inngripener på den okkuperte Vestbredden. Over 120 palestinere har blitt drept av israelske soldater og bosettere på den okkuperte Vestbredden siden krigsutbruddet 7. oktober, ifølge helsedepartementet der.

