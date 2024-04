Finsk politi etterforsker skoleskyting i Vantaa

Finsk politi rapporterer onsdag om fremskritt i etterforskningen av skoleskytingen som rystet landet tirsdag. Politiet tok raskt kontroll på en mistenkt 12-åring, som senere innrømmet handlingen mot den finske barneskolen Viertola i byen Vantaa. – Motivet for handlingen har vist seg å være mobbing.

Den mistenkte har i avhør sagt at han var utsatt for mobbing, og disse opplysningene er også bekreftet i forundersøkelsen fra politiet, skriver politiet i en Den minstenkte skal ha startet undervisning på barneskolen i starten av 2024, og er nå overlevert til barnevernet på grunn av vedkommendes unge alder. – Den foreløpige etterforskningen fra politiet har også avdekket at den mistenkte, da han forlot skolen i Viertola, også truet elever som var på vei til skolen i Siltamäki, Helsinki, med en pistol, skriver politiet, som undersøker hendelsen som ulovlig trusse

Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:



TV 2 Nyhetene / 🏆 29. in NO

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Skyteepisode ved finsk skole: Flere skaddeEn skyteepisode fant sted ved en skole i Finland tirsdag morgen, bekrefter finsk politi.

Kilde: Nettavisen - 🏆 1. / 68 Les mer »

Nato-øvelsen: Svenske og finske soldater på vei mot grensenOm få dager skal en svensk-finsk hæravdeling, mer enn 5000 soldater, krysse den finsk-norske grensen og rykke nordover mot Kautokeino.

Kilde: vgnett - 🏆 6. / 63 Les mer »

Putin om svensk og finsk Nato-medlemskap: – Absolutt meningsløstI et intervju med statlige, russiske medier sier president Vladimir Putin at det vil dukke opp russiske soldater langs finskegrensen. Samtidig advarer han om at Russland er klare for atomkrig.

Kilde: vgsporten - 🏆 18. / 53 Les mer »

Norsk nedtur på 10-kilometeren: Dobbelt finsk i FalunLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag

Kilde: tv2sport - 🏆 13. / 63 Les mer »

Finsk jubel, svensk nedtur og nok en tung dag for Norge i FalunGlipp, glipp, glipp! Et rufsete snøvær skapte store problemer for flere løpere. Svenskene underpresterte kanskje mest i Falun.

Kilde: vgnett - 🏆 6. / 63 Les mer »

Finsk jubel, svensk nedtur og norsk skuffelse på distanse igjenGlipp, glipp, glipp! Et rufsete snøvær skapte store problemer for flere løpere. Svenskene underpresterte kanskje mest i Falun.

Kilde: vgsporten - 🏆 18. / 53 Les mer »