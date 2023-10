MØTTE PRESSEN: Lucas Braathen kalte inn til pressetreff i Sölden fredag formiddag. Skiklærne var ikke på, for Braaten fortalte at han gir seg.Finn Aamodt rasende etter Braathen-exit: − Det at de hiver ham ut av vinduet, det er helt forferdelig

Tidligere topptrener Finn Aamodt reagerer kraftig: – Jeg er sjokkert over at det har gått så langt. Han er «one of a kind», sier Aamodt om Braathen.– Det at de hiver ham ut av vinduet, det er helt forferdelig. Jeg har ikke ord altså, sier Aamodt til VG.Alberto Tomba er en av de største legendene i alpinthistorien. Italienske Tomba var i likhet med Braathen slalåmspesialist. Tomba tok tre OL-gull og to VM-gull.

VG har sendt alle utspillene til skipresident Tove Moe Dyrhaug og kommunikasjonssjef Espen Graff. De har foreløpig ikke hatt tid til å svare. Ifølge deres advokat Pål Kleven har utøvere følt seg ignorert og respektløst behandlet. Enkelte har ikke signert landslagsavtalen siden 2021. Saken har pågått over lengre tid. headtopics.com

ET LIV MED IDRETT: Finn Aamodt (t.h.) fulgte en treningsøkt Kjetil Jansrud hadde sammen med Morten Bråten på Toppidrettssenteret i 2012, da var Aamodt ansatt i Olympiatoppen.Finn Aamodt er faren til fire ganger OL-vinner og fem ganger verdensmester i alpint Kjetil André Aamodt. Pappa Aamodt har stor respekt for Braathen.Etter et helt liv i idretten lurer han på hva idretten vil ha.

Braathen har stått i en konflikt med skiforbundet om bilderettigheter i tre år. Aamodt har en tung fredag på vegne av toppidretten, alpint og Gabriel Johannessen, faren til regjerende verdensmester på femmil i langrenn Pål Golberg, har i flere tiår markert seg som en uredd ski-politiker. Han fulgte pressekonferansen til Braathen.Han har fulgt nøye med i debatten som alpinistene og Johannes Høsflot Klæbo har ført mot Norges Skiforbund det siste året, og er klokkeklar på at ingen av utøverne ønsker å velte landslagsmodellen. headtopics.com

