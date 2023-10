Finansavisen: Flom av boliger til leie i Oslo

Onsdag var det hele 2.140 boliger annonsert for leie på Finn i Oslo. Det er mye for årstiden. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTBDet flommer over av boliger for leie i Oslo etter at folk ikke får solgt. – Økningen er på 50 til 70 prosent sammenlignet med i fjor, ifølge utleiesjef.

Av boligene i Oslo som hadde visning forrige helg, ble kun 38 prosent solgt, noe som er rekordlavt. Flere selgere har derfor valgt å leie ut boligene sine for en periode, i håp om bedre tider. Ulvness mener det er en ubalanse mellom den prisen selgerne ønsker og den prisen kjøperne ønsker, og at dette er noe av grunnen til at det hoper seg opp usolgte boliger.– Og det er egentlig sunt, og helt riktig. Kjøperne får tid til å se og vurdere før de kjøper. Slik bør det egentlig være når man kjøper noe for så mye penger, sier hun.Den høyeste aktive vulkanen i Eurasia har aktivt utbrudd.

De fire borgerlige partiene samler seg mot regjeringens varslede friskolekutt i regjeringens forslag til statsbudsjett. – Regjeringen driver ideologisk sulteforing av friskoler de ikke liker, og innfører nå en ny finansieringsmodell uten å ane hva konsekvensene blir. Nå krever de ikke-sosialistiske partene at regjeringen stopper opp og går i dialog med friskolene, sier Margret Hagerup (H), stortingsrepresentant for Høyre.– Støre har selv hatt sine egne barn, og har nå barnebarn, i Steinerskolen. headtopics.com

– Jeg kom til Osaka i den hensikt å ferdigstille en frihandelsavtale med EU. Beklageligvis klarte vi ikke å få til noen fremgang, sier Farrell. Australia ønsker en avtale som styrker landets landbrukseksport til EU ved at EU fjerner toll og utvider kvotene. EU ønsker på sin side større tilgang til Australias viktige gruveindustri for å bli mindre avhengig av Russland og Kina.

Under en skole i Oslo ligger kommandosentralen nazistene brukte under okkupasjonenNå kan du besøke bunkeren under Oslo Handelsgymnasium og se utstilling av historiske gjenstander fra okkupasjonen. Les mer ⮕

Champions LeagueLes nyheter, artikler og se videoer om Champions League på VG Les mer ⮕

Tre personer til sykehus etter trafikkulykkeTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Fiskeskøyte gikk på grunn utenfor ÅlesundTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

To alvorlig skadd etter masseslagsmål på Grønland i OsloPolitiet har kontroll på to skadde personer på Grønland i Oslo etter det politiet omtaler som slagsmål og en mulig knivstikking. Skadeomfanget er ukjent. Les mer ⮕

– Fryktelig desperat situasjonTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕