Finaleomgangen i Sölden er avlyst grunnet ekstreme værforhold

Storslalåmåpningen for alpinherrene i Sölden var preget av mye ustabil vind. Etter at de første 42 løperne hadde kjørt første omgang, ble rennet avbrutt.TV-bildene fra rennet viser et ekstremt uvær, og det bekrefter mediekontakt Claes-Tommy Herland til VG at er årsaken til avlysningen av finaleomgangen.

lå rett utenfor pallen på fjerdeplass, og var derfor i skuddposisjon. Alexander Steen Olsen leverte også en forrykende omgang, til tross for mye motvind.Marco Schwarz ledet rennet, 59 hundredeler foran Kristoffersen. Marco Odermatt og Alexis Pinturault lå som nummer to og tre.

Like heldig var ikke Aleksander Aamodt Kilde, som havnet på innerski, skled og kjørte ut i sektor to. – Det er kjedelig. Det er fort gjort. Hadde gledet oss til å se hva han kunne få til, sier tidligere landslagskamerat Leif Kristian Nestvold-Haugen til TV 2.Lurer du på hvorfor det er konflikt mellom skiforbundet og alpinistene? Kanskje denne gir mer svar:Verdenscupdebutant Fredrik Møller kjørte inn til en foreløpig 21.-plass, og har dermed en sjanse for å få kjøre andre omgang. headtopics.com

Fredag lå Lucas Braathen opp. I pressemeldingen fortalte han at Skiforbundet reagerte på denne videoen:

Lucas Braathen legger opp: Reaksjoner fra Henrik Kristoffersen og Halvor Egner GranerudHenrik Kristoffersen, som har hatt en konflikt med Norges Skiforbund, forstår Braathens avgjørelse. Halvor Egner Granerud mener at det er Braathen som taper mest ved å legge opp, da skiforbundet får nye stjerner. Granerud påpeker også at skiforbundet ikke er perfekt, men at landslagsmodellen er viktig. Han har vanskelig for å synes synd på en idrettsutøver som tjener mange millioner i året og går glipp av en sesong. Toppidrettsutøvere må ikke glemme hvor de kommer fra og må opprettholde rekruttering og engasjement. Les mer ⮕