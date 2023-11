Filmstudioenes arbeidsgiverforening tilbyr streikende skuespillere et siste tilbud

Filmstudioenes arbeidsgiverforening Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) la fredag fram et tilbud til de streikende skuespillerne. AMPTP, som representerer Netflix, Walt Disney og andre produsenter, har sagt at det dreier seg om det «siste, beste og endelige tilbudet», står det i en uttalelse fra skuespillernes fagforening Sag-Aftra lørdag.AMPTP har ikke svart på Reuters' henvendelser om kommentarer til saken.

AMPTP hadde tidligere advart Sag-Aftra om at en avtale må oppnås innen utgangen av uken for å unngå kansellering av enkelte TV-serier og for å hindre utsettelser av filmpremierer som er planlagt til sommeren. Sag-Aftra representerer 160.000 skuespillere og andre bransjefolk. De har vært i streik siden midten av juli. De krever høyere grunnlønn, inntekter fra strømming og begrensninger på bruk av kunstig intelligens (KI)

