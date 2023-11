Filmstjernen Robert De Niro i retten:

Tirsdag måtte De Niro selv tre inn i vitneboksen i retten i New York. Der gikk det en kule varmt for 80-åringen, da Robinsons advokat, Andrew Macurdy, skulle liste opp anklagene:De Niro er blant annet kjent fra filmene «Taxi Driver» og «The Irishman», og er aktuell med Martin Scorsece-regisserte «Killers of the Flower Moon».

Ifølge tiltalen var 20-åringen påvirket av narkotika da han ble stanset i kontrollen. Straffesaken kommer opp i Møre og Romsdal tingrett, rettssted Kristiansund, i midten av januar neste år.Natt til søndag kom nyheten om at Matthew Perry ble funnet død i sitt eget hjem. Skuespilleren ble 54 år gammel.

Politiet i Agder har fått melding om falske parkeringsgebyr som er plassert på biler i Kristiansand sentrum.– Dette er svindel, og kommer ikke fra politiet. De som har fått slike lapper på bilen, må ikke scanne koder eller betale, skriver politiet på X.

Regjeringen har sendt et forslag om et nytt system for styring og finansiering av barnehagesektoren på høring. I dag går over halvparten av de 270.000 barnehagebarna i Norge i en privat barnehage. Regjeringen vil derfor få på plass et system som tar hensyn til både kommunene og de private barnehagene.

– Vi har ikke fått beskjed om at norske borgere er oppført på liste over de som kan krysse grensen ved Rafah i dag, skriver UD i en epost til NTB.

