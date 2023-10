Fikk tre kamper i Barcelona drakten - nå peker pila mot Premier League

Dansken Martin Braithwaite kom fra en lavprofil-hverdag hos Leganés på bunn av La Liga-tabellen til en situasjon der han skulle erstatte Luis Suarez og Ousmane Dembele midt i sesongen.Dette var på slutten av februar. La Liga hadde gitt Barcelona dispensasjon til å handle utenfor overgangsvinduet på grunn av skadene, og giganten pekte på Braitwaite.

Prestasjonene var det ikke noe å si på selv uten scoringer, men alt fikk en brå slutt som for resten av fotballverden. Når Luis Suarez er på vei tilbake og kommer til å ha flere uker på seg før det blir snakk om å sette igang sesongavslutningen, stilles spørsmålet i Barcelona om hva de skal gjøre med dansken.Betyr dette at det allerede er noen klubber som kunne tenke seg den allsidige angrepsspilleren?

Den spanske avisen hevder at både Everton og West Ham har tatt opp sin tidligere interesse for 28-åringen. Barcelona skal ikke være villig til å selge Braitwaite under 200 millioner kroner. Da får vi se når tiden kommer om dette er en akseptabel pris på det kommende overgangsmarkedet, eller om det er nok til å skremme «blødende» Premier League-klubber til å lete etter rimeligere alternativer. headtopics.com

