Fikk rørende gave av «Farmen»-deltakerne etter sjokkexiten: – Gråter bare av å tenke på det

Det ble en dyster slutt på uken for «Farmen»-deltakerne søndag, etter at Bård Kristiansen (52) fikk en dramatisk beskjed hjemmefra og måtte trekke seg fra «Farmen».– Vi visste jo ikke hva som våknet. Hvilken tilstand ville han våkne i? Ville han våkne i det hele tatt? fortalte Kristiansen til Nettavisen tidligere i høst.

– Jeg skulle prøve å tøffe meg litt, og ta den samtalen med gruppa, men det endte bare i tårer. Jeg klarte nesten ikke få fram et ord, forteller Kristiansen. Samtalen mellom Kristiansen og de andre deltakerne ble ikke vist i søndagens episode, i hensyn til alvorlighetsgraden i situasjonen, opplyste pressesjef TV 2, Jan-Petter Dahl til Nettavisen forrige uke.

Mottok spesiell gave av gjengenSamtidig som Kristiansen og familien opplevde sykdomsmarerittet hjemme, fortsatte «Farmen»-gjengen innspillingen på Fredheim gård. – Jeg fikk brev, skrevet på «Farmen»-vis med stempel fra gården. Det er overfølsomme brev, med så mange komplimenter, sier Kristiansen.«De er heldige som har deg som pappa.»– Jeg gråter bare av å tenke på det. Jeg har ikke klart å lese gjennom alle uten å begynne å gråte, sier Kristiansen tydelig rørt av å tenke på gesten fra deltakerne. headtopics.com

«Onkel Bård»Selv om brevene fra alle deltakerne tydelig betyr mye for Kristiansen, trekker han fram brevet fra Yassin El Barkani (31) i samtalen med Nettavisen. «Det er nok bare du som vet hvor mye du har betydd for meg» sto det blant annet i brevet fra 31-åringen. El Barkani legger ikke skjul på verken i søndagens episode eller til Nettavisen, at Kristiansen har vært en viktig person for han inne på gården.

