Den amerikanske sentralbanken Federal Reserve lar styringsrenten være uendret på det høyeste nivået på 22 år.De seneste indikatorene antyder sterk vekst i den økonomiske aktiviteten i tredje kvartal, skriver banken. Jobbveksten har avtatt noe fra tidligere i år, men er fortsatt sterk, mens ledigheten forblir lav.

På spørsmål om det kommer en kunngjøring fra Putin i nær framtid, svarer Kremls talsmann, Dmitrij Peskov: Produsenten av sykkelhjelmen Hövding 3 – en airbag for syklister – får inntil videre ikke lov til å selge den populære hjelmen. Konsumentverket mener den ikke er godt nok testet før den kom på markedet. Foto: Fredrik Sandberg / TT / NTBDet svenske Konsumentverket stanser salget av den populære sykkelhjelmen Hövding 3 – en airbag for syklister – inntil videre, på grunn av mangelfull testing.

– Vi har også sett at den ikke løser seg ut i alle situasjoner den burde. Vi regner disse indikasjonene som så tydelige at vi har innført midlertidig salgsstopp, sier han. Forbundet vil at faglærerne får mer tillit i karaktervurderingene og øke dagens fraværsgrense på 10 prosent, skriver forbundsleder Mette Johnsen Walker i en pressemelding.

Og det bør gå begge veier. Forbundet mener også at det må være mulighet for faglærer å vurdere at det ikke er grunnlag for karakter selv om fraværet er under 15 prosent.

